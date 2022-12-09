أعلنت الخطوط الملكية المغربية للطيران، عن فتح جسر جوي جديد سينقل الجماهير المغربية من الدار البيضاء إلى قطر، عبر رحلات خاصة لدعم «أسود الأطلس» في المباراة القوية أمام البرتغال، غدا السبت في ربع نهائي كأس العالم «قطر 2022».



وستبدأ الرحلات الخاصة انطلاقا من اليوم، حيث تم تخصيص عدة رحلات لنقل الجماهير المغربية التي ينتظر أن يرتفع عددها، حيث إن هناك إقبالا كبيرا لدعم الأسود، خصوصا بعد المشوار الجيد الذي خاضه المغرب في المونديال.



وفتحت شركة الطيران باب حجز تذاكر السفر، انطلاقا من صباح أمس.



وأصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية بيانا أمس، أشارت خلاله إلى أنه على غرار برامج الرحلات الجوية الاستثنائية التي تم وضعها خلال مرحلة المجموعات ودور الـ 16 بكأس العالم (قطر 2022)، ستطرح تذاكر لمتابعة مباراة الدور ربع النهائي في المونديال بسعر محدد 5000 درهم مغربي، ذهابا وإيابا شاملة للرسوم على الدرجة الاقتصادية، غير قابلة للتغيير أو الاسترداد.



وحسب البيان، من المقرر تسيير 7 رحلات استثنائية من مدينة الدار البيضاء المغربية اليوم وغدا، فيما سيتم تسيير 7 رحلات أخرى من الدوحة للعودة إلى المغرب يوم الأحد المقبل.



وشدد البيان على أن جميع الرحلات ستؤمنها الشركة الوطنية على متن طائرات ذات سعة كبيرة تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 274 و340 مقعدا للواحدة.