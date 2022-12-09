عبر نجم المنتخب البرتغالي، جواو فيليكس، عن سعادته بوصول منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.



وقال فيليكس لموقع «كووورة»: «قدمنا أداء مثاليا أمام منتخب سويسرا، نسق المباريات أخذ في التصاعد، والمجموعة أظهرت انسجامها». وتابع: «نحلم بالتتويج باللقب، لدينا مزيج من العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، سيكون من الرائع أن نحافظ على نفس المستوى الذي قدمناه في المباراة الماضية».



وحول المباراة المقبلة أمام المنتخب المغربي، قال فيليكس: «كل مباراة تختلف عن الأخرى، تمكنا من تسجيل هدف مبكر أمام سويسرا، وهذا سهّل المباراة بالنسبة لنا، المنتخب المغربي لا يستهان به، هزم العديد من المنتخبات المرشحة للوصول إلى هذا الدور».



واختتم: «من الضروري أن نحكم سيطرتنا على وسط الملعب، لديهم سفيان أمرابط وهو لاعب صعب جدا، ويلعب بمهارة وقوة بدنية يجب أن نحاول تقييده».