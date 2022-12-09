كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي المتمثل في العنصر النسائي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة العارضية الحرفية بهدف التأكد من التزامهم بتطبيق القرارات والأنظمة المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بتطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولة التفتيشية بمنطقة العارضية الحرفية أسفرت عن تحرير 8 مخالفات تمثلت في عدم تجديد رخصة الاعلان فضلا عن توجية 5 انذارات، داعيا



أصحاب المحلات الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.