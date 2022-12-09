على مدار عشرة أيام متتالية، نفذ وفد من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، بقيادة م.نصار العبدالجليل رئيس مجلس الإدارة، ومدير المشروعات الكبرى بالجمعية د.بسام الشطي، مجموعة من المشروعات الخيرية والدعوية في عدة ولايات بمدغشقر.



وفي تصريح صحافي له، أوضح العبدالجليل أن وفد الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية تفقد عددا من المشروعات التي أنجزتها الجمعية في وقت سابق، لمتابعتها والوقوف على جودة مخرجاتها، والاستعلام عن احتياجاتها ونواقصها، إن وجدت، وكذلك المشروعات التي شارفت على التشغيل ودخلت مراحلها الأخيرة.



وأوضح العبدالجليل أن زيارة وفد الجمعية لمدغشقر شهدت إبرام اتفاقيات تعاون، لإنشاء وافتتاح مشروعات جديدة.









