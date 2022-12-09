محمد العثمان: أصبح بإمكان عملاء البنك إضافة بطاقاتهم إلى تطبيق Wallet بكل سهولة

ملتزمون بتوفير أكثر حلول الدفع تطوراً وفق المستويات العالمية لتلبية احتياجات عملائنا

«آبل باي» أكثر خدمات الدفع أماناً وحفاظاً على الخصوصية من خلال هواتف وساعات آبل

لن يتم تخزين أرقام بطاقات البنك على الموبايل أو خوادم «آبل» عند ربطها مع الخدمة



أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير خدمة «آبل باي» لعملائه والتي تعد طريقة الدفع الأكثر أمانا وخصوصية. ويمكن لعملاء الوطني استخدام خدمة «آبل باي» في الدفع لدى متاجر البيع بالتجزئة والإلكترونيات والمطاعم والمقاهي وكافة الأماكن التي توفر إمكانية الدفع بطريقة لاتلامسية.



يتم استخدام خدمة «آبل باي» عن طريق أجهزة «آيفون» أو ساعة آبل حيث يمكن الدفع باستخدام تلك الأجهزة لدى كل نقاط البيع المؤهلة بطريقة لا تلامسية.

وتعد خدمة «آبل باي» أكثر خدمات الدفع أمانا بفضل ما تتمتع به من قوة إضافية تعتمد على إتمام المعاملات من خلال أجهزة «آيفون» لحماية كل معاملة إلى جانب ضرورة المصادقة على كل عملية باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع أو رمز دخول الموبايل، بالإضافة إلى إرسال رمز أمني فريد ومتغير لكل معاملة.



ويمكن استخدام خدمة «آبل باي» من خلال أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك» لإتمام عمليات شراء من التطبيقات أو المواقع الإلكترونية باستخدام خدمة سفاري (Safari) بطريقة سهلة ومريحة دون الحاجة لإنشاء حسابات بشكل متكرر أو كتابة بيانات الشحن والفواتير بشكل متكرر، حيث يمكنهم الدفع بمنتهى السهولة وبمجرد التعرف على بصمة الوجه أو الإصبع.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: نحرص دائما على توفير أحدث حلول الدفع المتطورة لعملائنا، والآن يسرنا الإعلان عن إطلاق خدمة «آبل باي» لحاملي بطاقات الوطني، حيث أصبح بإمكانهم إضافة بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي من بنك الكويت الوطني إلى تطبيق Wallet بكل سهولة ومع الحفاظ على أعلى معايير الأمان، وإجراء عمليات الدفع بكل سهولة عبر الإنترنت أو في المتاجر أو في التطبيقات.



وتعزز خدمة «آبل باي» الخصوصية والأمان بشكل كبير حيث لا يتم تخزين أرقام بطاقات السحب الآلي أو البطاقات الائتمانية على الموبايل أو خوادم شركة «آبل» في حالة ربط البطاقات المصرفية مع الخدمة.

في المقابل، يتم تحديد رقم خاص بكل جهاز، حيث يتم تشفيره وتخزينه بطريقة آمنة.



وبمجرد قيام العميل بإضافة بطاقة السحب الآلي أو إحدى البطاقات الائتمانية إلى تطبيق Wallet، يمكنهم استخدام خدمة «آبل باي» عن طريق ذلك الجهاز على الفور، مع الاستمرار في الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات الوطني.



ويلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير أكثر حلول الدفع تطورا وفق أحدث المستويات العالمية وذلك في إطار سعيه الدائم إلى تلبية احتياجات عملائه وتأكيدا لريادته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية وتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملاء البنك بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة واحتياجاتهم المتطورة باستمرار.