



Operation Fortune: Ruse de guerre



يعين فريق الاستخبارات البريطانية، بقيادة العميل السري «أورسون»، مجموعة من أشهر الممثلين في هوليوود بغرض مساعدتهم في تنفيذ مهمة سرية، بعد ما يظهر سلاح جديد ذو تكنولوجيا حديثة في العالم.



الفيلم من إخراج العبقري: غاي ريتشي، بطولة: جيسون ستاثام، أوبري بلازا، كاري إلويز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 5 يناير المقبل.





Babylon



في إطار من الدراما التاريخية، يتناول العمل قصة العديد من الشخصيات المختلفة من خلال صعودهم وسقوطهم في خلال فترة الانحطاط والفساد ببدايات هوليوود.



الفيلم من إخراج وتأليف: دامين شازيل، بطولة: براد پيت، مارغوت روبي، توبي ماغواير، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 19 يناير المقبل.