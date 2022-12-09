

يذكرنا فيلم «Black Panther: Wakanda Forever» أن خسارة شخص واحد قد تحمل نفس القدر من الألم والحزن، حيث ان موت تي تشالا (تشادويك بوزمان) يترك أثرا مؤلما على «Wakanda Forever»، مع مكافحة الأمة الخيالية لاستبدال ملكها وبطلها.



يمثل الفيلم وداعا عاطفيا فعالا لـ«تي تشالا»، وحالة تأمل حول رسم مستقبل المرء من رحم ماض مؤلم، لكن مع تقديمه لحبكة تعرفنا على أمة جديدة كليا وتمهد الطريق لموجة جديدة من قصص «مارفل»، فالفيلم يكافح تحت وطأة كل هذه التوقعات.



لا يضيع «Black Panther: Wakanda Forever» وقتا قبل التعامل مع وفاة «بوزمان»، حيث يبدأ بمشهد افتتاحي فوضوي ومؤثر نرى فيه شوري (ليتيتيا رايت) تشعر بالمسؤولية عن وفاة شقيقها، ويسلط موكب الجنازة الذي يحدث تاليا الضوء على الخط الرفيع الذي يتعين على «Wakanda Forever» أن يسير عليه، حتى في حدادهم، هناك رقص مبتهج واحتفالي بما جلبه «تي تشالا» إلى الأمة، لكن احتفالية «شوري» وهي تحمل خوذة «بلاك بانثر» لـ «تي تشالا» هو تذكير قوي بالمشاعر المتضاربة التي يجب أن توازنها هي والفيلم ككل.



وكان قد تم استخدام «رايت» لإضفاء حس الفكاهة حتى هذه النقطة، لكن الآن يجب على شخصية «شوري» إعادة تركيز تلك الطاقة على كيفية معالجة ألمها، فكل أصدقاء «شوري» يحثونها على محاولة نسيان «تي تشالا»، وميلها للهجوم الانفعالي في هذه الحالات عامل مهم لترسيخ فيلم «Wakanda Forever».



لا يستغرق الفراغ في السلطة الذي خلفه موت «تي تشالا» وقتا طويلا لتحريض هجوم على واكاندا من العالم الخارجي، ولأن «كيلمونغر» قام بتدمير العشبة التي تحمل شكل قلب ومنحت «تي تشالا» قدرات خارقة للبشر في الفيلم الماضي، لم يعد هناك «بلاك بانثر» جديد يسير وراءه الجميع، وهناك ضغط سياسي هائل لكي تخضع واكاندا للقوانين التي تخشى قيادة الدولة أنها ستعرض العالم للخطر.



هذا الغضب موجه إلى راموندا (أنجيلا باسيت) التي تقوم بدور الوصية على العرش حتى تتم تسمية بديل «تي تشالا»، وهي تقدم أداء رائعا بشخصية مصابة بالحزن والألم في نفس اللحظة، وكما فعل الملك «تي تشالا»، فهي توفر لـ «شوري» صلة بماضي ثقافتها، لكن على الرغم من أن إنذار الأمم المتحدة لواكاندا للتخلي عن السيطرة على مواردها والذي يؤسس بشكل جيد لمواضيع الاستعمار في الفيلم، إلا أنه يتم نسيان هذه الحبكة إلى حد كبير بعد أن يؤدي الصراع إلى جذب نيمور (تينوك هويرتا ميغيا) ومملكته تحت الماء «تالوكان» إلى المعركة.



يعتبر «نيمور» الشخصية الرئيسية في مجتمعه، وهو شرير ويلوح بمروحية في الهواء كما لو كانت كرة حديدية بعد 30 ثانية من تقديمه فحسب، ما يعني أن المشاهدين سيرغبون على الأقل في رؤية إلى أي مدى يمكنه أن يعيث الخراب بساحة المعركة، لكن في حين أنه قوة لا يستهان بها، إلا أن أداء «تينوك هويرتا ميغيا» يكون في أفضل حالاته خلال مشاهد الحوار المتوترة مع «شوري»، حيث يشترك الاثنان في الكثير من العناصر بكونهما عضوين مهمين في عائلاتيهما الملكية.



يدمج كوغلر والمؤلف المشارك جو روبرت كول ثقافة «التالوكان» بتاريخ أميركا الوسطى، ما يعطي عزم «نيمور» على بذل قصارى جهده لحماية موطن شعبه وموارده عمقا حقيقيا، و«تالوكان» مجتمع سيكون من المثير استكشافه في كون مارفل السينمائي بالمستقبل، لكن «Wakanda Forever» لم يؤسسه بشكل مثالي مثلما فعل فيلم «Black Panther» مع واكاندا، فباستثناء بعض اللقطات التي نراها في وقت مبكر أثناء تقديم ثقافة «تالوكان»، نكتشف معظم المعلومات حول البلاد من خلال مشهد «فلاش باك» سريع حول منشئها، ويبدو أنه يتم تجاهل بعض التفاصيل المهمة خلال ذلك المشهد.



بذل كوغلر وفريقه جهدا كبيرا بالفيلم الأصلي للتعمق بالبنية السياسية والمجتمعية لواكاندا، وعلى الرغم من أن ماضي «تالوكان» مثير للاهتمام، إلا أن واقعها الحالي يبقى غامضا بعض الشيء طوال الوقت، خاصة لأنه لا يوجد سوى شخصين آخرين من «تالوكان» يحصلان على وقت مهم أمام الشاشة.



بالطبع وجود قوة معارضة لأمة من المحاربين البحريين يوفر فرصة كبيرة لنشر الفوضى البحرية في «Wakanda Forever»، ويعطي كون مارفل السينمائي لوحة جديدة للإبداع بالآكشن، لكن يخاطر الفيلم كثيرا بحلول معركة الفصل الثالث المتصاعدة مع خيار تكتيكي سيئ التصميم ومربك من الناحية المنطقية، غير انه يستحق الثناء فيما يتعلق بالجانب الشخصي من تلك المواجهة.



يختطف إمباكو(ويستون دوك) زعيم «الجاباري» الأضواء من اللحظة التي يظهر فيها بالفيلم، ويبدو التأثير الإيجابي لـ«تي تشالا» بأوضح صوره عندما نرى كيف أصبح هذا الزعيم أكثر ليونة، حيث يوفر «إمباكو» لـ «شوري» نصيحة حساسة بشكل غير متوقع في أحد أكثر لحظاتها سوداوية، أما ناكيا (لوبيتا نيونغو) حبيبة «تي تشالا»، فهي تدعم «شوري» خلال اللحظات الشخصية في رحلتها، وفي حين أنها تدخل القصة في وقت متأخر جدا لكي تحدث أكبر تأثير، إلا أنها تقدم بعض أكثر اللحظات التي لا تنسى في النصف الثاني من الفيلم.



تمثل الشخصيات الجديدة التي يضيفها الفيلم ميوله للإفراط في الانغماس بالحبكات الأخرى المستمرة التي يبنيها كون مارفل السينمائي الأوسع، وأفضل مثال على ذلك شخصية ريري ويليامز(دومينيك ثورن)، والتي تمتاز بأنها محبوبة، ويمهد ظهورها الطريق لمسلسلها الخاص «Ironheart» على شبكة +Disney ويثير اهتمامنا لمشاهدته، لكن يمضي الفيلم وقتا ثمينا لجعلها تلعب دورا بما يجري أكثر من اللازم.



تمثل «ريري» جزءا لا يتجزأ من الشخصيات الرئيسية، لذا يبدو وجودها ذا صلة، لكن الحبكة الفرعية السياسية في «Wakanda Forever» تظهر غير هادفة، وأنها موجودة فقط لمحاولة الربط مع كون مارفل السينمائي الأوسع، حيث نرى إيفيريت روس (مارتن فريمان) مرتبطا بشخصية واعدة في كون مارفل لديها الكثير من الأمور للتعامل معها، وتلك الشخصية ذات أهمية كبيرة وتصبح عنصرا يثير التشتيت، وقد تكون هذه هي طبيعة صناعة الأفلام في هذا الكون هذه الأيام، لكن هناك انفصالا كبيرا بين المشاهد التي تبدو ذات أهمية كبيرة في كيفية تطوير الشخصيات، وتلك التي تبدو كأنها مجرد تمهيد لمشاريع قادمة.