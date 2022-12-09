أعلنت شركة «آبل» الأربعاء أدوات جديدة توفر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات، وهو إعلان قد يثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات.



وسيتمكن مستخدمو خدمة «آي كلاود» السحابية للتخزين قريبا من اختيار وضعية «حماية البيانات المتقدمة»، التي تتولى تشفير تسعة أنواع محتوى إضافية من بينها الصور. وأشارت الشركة المصنعة لهواتف «آي فون» الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شفرت.



ونقل بيان عن المسؤول عن أنظمة الأمان في «آبل» إيفان كرستيتش قوله إن مستخدمي «آي كلاود» سيتمكنون من «حماية الغالبية العظمى من بياناتهم الأكثر أهمية من خلال التشفير من طرف إلى طرف بحيث لا يمكن فك تشفيرها إلا على أجهزتهم الموثوق بها».