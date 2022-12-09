منصور السلطان



توفي مواطنان إثر انقلاب سيارة على طريق الدائري السادس مقابل الفروانية.



وكان بلاغ ورد فجر أمس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الدائري السادس مقابل منطقة الفروانية، وعلى الفور توجه رجال المرور والإطفاء إلى موقع البلاغ حيث تبين ان هناك حادث انقلاب لسيارة ووجود شخصين محشورين بالداخل، أوضح الاستعلام عنهما أنهما مواطنين، فتم اخراجهما حيث تبين أن أحدهما قد لفظ أنفاسه الأخيرة في الموقع لتعرضه لعدة اصابات بالغة، فيما توفي المواطن الثاني لاحقاً بعد نقله بسيارة الإسعاف الى المستشفى بجروح وكسور خطيرة.