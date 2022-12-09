مؤشرات السوق تواصل الجنوح للتراجع في التعاملات الأسبوعية.. و747 مليون دينار خسائر سوقية



شريف حمدي



في ظل ثقة كبيرة تنعم بها أسهم البنوك الكويتية بالنتائج المالية الايجابية التي تحققت بنهاية فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 800 مليون دينار، وبنمو تجاوزت نسبته 35%، واصل الأجانب تعزيز ملكياتهم في البنوك المحلية خلال الأسبوع بالشراء في 7 بنوك هي بيتك والخليج والأهلي والمتحد والدولي KIB وبرقان، إضافة إلى بوبيان، فيما تقلصت في بنك وربة واستقرت في كل من البنك الوطني والبنك التجاري.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، اقتربت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية من مستوى 4 مليارات دينار رغم تراجع أسعار بعض البنوك في سوق الاسهم جراء عمليات البيع المستمرة منذ بداية ديسمبر الجاري في إطار عمليات تصحيح منطقية تشهدها بورصة الكويت بعد ارتفاعات لافتة خلال اكتوبر ونوفمبر بشكل عام.



وحافظ بنك الكويت الوطني على الصدارة من حيث قيمة ملكيات الاجانب بـ 2.005 مليار دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 1.350 مليار دينار.



وعلى مستوى أداء بورصة الكويت الأسبوعي، واصلت المؤشرات تراجعها الجماعي للأسبوع الثاني على التوالي ولكن بشكل أكبر حدة من الأسبوع الماضي، حيث شملت العمليات البيعية جميع انواع الأسهم سواء الأسهم القيادية او الاسهم المتوسطة، خاصة وأن الفترة الحالية هي فترة جني ارباح بعد عمليات الشراء اللافتة التي سبقت وتزامنت مع كشف الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للتسعة اشهر الأولى من 2022.

ومع استمرار جنوح مؤشرات السوق للتراجع، خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت 747 مليون دينار بنهاية التعاملات الاسبوعية ليصل الإجمالي إلى 47.765 مليار دينار انخفاضا من 48.512 مليارا في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة تراجع 1.5%.



كما انخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 16%، بمحصلة اسبوعية بلغت 211.6 مليون دينار بمتوسط يومي تراجع إلى 42.3 مليون دينار من 252 مليون دينار بمتوسط يومي 5.5 ملايين دينار الأسبوع الماضي، علما أن سيولة الثلاثاء كانت الأعلى على وقع توسع في عمليات بيعية كبيرة بلغت 69.3 مليون دينار، وكان اكثر الاسهم استحواذا على السيولة خلال الأسبوع سهم بيتك بشكل لافت.



كما تراجعت أحجام التداول بنهاية التعاملات الاسبوعية بنسبة 5%، بكميات 905 مليون سهم مقابل 948 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6% بتراجع 141 نقطة ليصل إلى 8320 نقطة من 8431 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 1% بخسارة 59 نقطة ليصل إلى 5637 نقطة تراجعا من 5696 نقطة.



٭ تراجع المؤشر العام بنسبة 1.5% بخسائر 117 نقطة ليصل إلى 7449 نقطة انخفاضا من 7566 نقطة.