منصور السلطان



تسبب حادث تصادم ثنائي وقع مساء الخميس على طريق الصبية في إصابة مواطنة بجروح وكسور خطيرة ليتم نقلها بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء.



وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الصبية السريع، وعلى الفور توجهت دوريات المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث، حيث تبين حدوث تصادم بين سيارتين نتج عنه انحشار مواطنة بداخل سيارتها فتم اخراجها، حيث تبين تعرضها لإصابات خطيرة قبل أن يتم نقلها بسيارة الاسعاف إلى مستشفى الجهراء.



وقد باشر رجال المرور بتسهيل حركة المرور بعد سحب السيارتين من على الطريق.