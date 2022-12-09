بيروت - أحمد عز الدين



تميزت الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية بتوجيه رسائل في اكثر من اتجاه من «التيار الوطني الحر» الى «حزب الله» على خلفية تأمين «الحزب» نصاب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الاثنين الماضي والتي قاطعها «التيار»، بحيث كان هناك تراجع واضح في الأوراق البيضاء لتتساوى مع اصوات ميشال معوض عند الرقم 39، اضافة الى إعطاء بعض الأصوات للمرشح معوض مع أوراق بأسماء مختلفة، مما استدعى اجتماعا بين رئيس التيار جبران باسيل الذي حضر الى مجلس النواب بعد انتهاء عملية الاقتراع واجتمع مع نواب من الحزب بحضور نواب من كتلته.



في المقابل فإن رئيس المجلس نبيه بري طرح تحويل جلسة الخميس المقبل الأخيرة هذا العام الى حوار بين الكتل، أملا أن يتلقى اجوبة خلال الأيام المقبلة.



الجلسة التي حضرها 105 نواب استهلت بمداخلة لنائب «القوات اللبنانية» فادي كرم قال فيها: البلد ينهار والتاريخ يسجل علينا هذه المسؤولية، وطلب من رئيس المجلس ان يدعو من يقاطع الجلسات لأن يحضروا ونفاجئ الشعب اللبناني بانتخاب رئيس جديد.



وقد رد الرئيس بري بالقول الجميع يعلم انني ومن قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وأنا اؤكد على ضرورة الحوار من اجل الوصول الى التوافق. والسؤال هل هناك امكانية لأي شيء بغير الحوار؟ وإن شاء الله يقتنع الجميع.



وكانت مداخلة لعضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي ابو الحسن فقال نحن جميعا في المأزق، وأمامنا خياران: الاول الاستمرار بالجمود والمراوحة وننتظر ان يختار الخارج لنا رئيسا ونأتي ونقترع، وهذه اهانة تصيبنا جميعا.



والخيار الثاني البحث عن مرشح يتمتع بالمواصفات الوطنية السيادية ويؤمن بالطائف، واعني ما اقول بعدما سمعنا هذا الاسبوع من كلام عن الطائف، ومن المعيب ان نحضر الى المجلس بهذا الشكل بحيث اصبح المجلس بموقع العاجز وموضع استهزاء، فلنفتح المجال للتشاور وتتحاور الكتل حول انتخاب رئيس.



النائب ملحم خلف سأل الرئيس بري هل يمكن ان يبقى النواب داخل القاعة بعد انتهاء الجلسة. فرد بري «حدا قلك اننا فاتحين استراحة هون».



ثم وزعت الاوراق وبدأت عملية الاقتراع وجاءت نتائجها على الشكل الآتي:



39 صوتا ميشال معوض، 39 ورقة بيضاء، 9 اصوات لبنان الجديد، 5 اصوات عصام خليفه، 3 اصوات بدر ظاهر، 1 زياد بارود، 1لأجل لبنان، 1 صلاح حنين، 1 فوزي ابو ملهب، 4 أوراق ملغاة.



ووجدت اوراق تحمل الاسم الاول للمرشح معوض واخرى تحمل الاسم الثاني فسأل معوض الرئيس بري مازحا: هل يمكن ان نجمع بين الاثنين؟ فرد بري «اذا وقفت عليهم نجمعهم».



وبعد انتهاء دورة الانتخاب الاولى فقد النصاب فرفع الرئيس بري الجلسة، وقال الجلسة الاخيرة لهذا العام الخميس المقبل وامل من اليوم وحتى الخميس ان احصل على رأي الزملاء من الكتل جميعا في موضوع الحوار، فإذا ما حصل سأحولها الى جلسة حوار واذا لم يحصل، سنذهب الى السنة الجديدة.



وفي مواقف النواب:



ميشال معوض قال ترشيحي ليس من اجل الوصول الى المنصب بل لإيجاد حل وإخراج لبنان من ازمته والمقصود اخضاعنا لفرض مرشح علينا.



وليد البعريني: منفتحون على الجميع ونتمنى الاقبال على تسمية شخص والسير به.



سجيع عطية: لابد من التفاهم على شخصية قادرة على الوصول للسير بها.



اغوب ترزيان: مازلنا على موقفنا بالورقة البيضاء.



بلال الحشيمي: لا يمكن لأي فريق ان يفرض الرئيس الذي يريده.



النائب اديب عبد المسيح طالب بشطب الاوراق البيضاء.



نائب التيار سليم عون قال الورقة البيضاء كانت من اجل افساح المجال للتفاهم وقررنا الخروج منها، وفي الجلسة المقبلة حكما لن نضع ورقة بيضاء.