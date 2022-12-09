شاركت إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالمعرض المقام في جامعة الكويت على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة العديد من الجهات الرسمية والخاصة تحت عنوان «دورنا الاعلامي».



وصرح مدير العلاقات العامة في الوزارة أحمد العنزي، في ختام مشاركة الوزارة بالمعرض، بأن المشاركة تأتي من منطلق تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتفعيل دور العلاقات العامة في مؤسسات الدولة وتطبيقا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية م.مي البغلي بضرورة مواكبة آخر التطورات في كل ما هو جديد وينعكس على تقديم افضل الخدمات المقدمة للجمهور والمستفيدين في وزارة الشؤون، مضيفا أن المعرض كان بمنزلة فرصة كبيرة لتعريف الطلبة والطالبات ورواد المعرض بالخدمات المقدمة في الوزارة للمستفيدين من خدماتها.



واختتم العنزي شكره لجامعة الكويت على دعوتهم وفريق الطلبة والطالبات القائمين على التنظيم الرائع، معبرا عن شكره لفريق العلاقات العامة المشارك في المعرض من موظفين وموظفات والذين يعتبرون الواجهة المشرفة لوزارة الشؤون الاجتماعية.