أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة د.جواد بهبهاني لأبحاث طب الأسنان ـ الدورة الثانية ـ عن فوز بحث د.علي بوشهري كأفضل بحث علمي منشور للعام 2022. جاء ذلك خلال الحفل الختامي للجائزة والذي أقيم بمسرح مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت بحضور القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان د.راشد العازمي والعمداء المساعدين ود.جواد بهبهاني وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.



وقال رئيس الجمعية الكويتية لأبحاث طب الأسنان KuADR والقائم بأعمال العميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا ورئيس قسم العلوم الجراحية بالكلية د.فواز الزعبي أن إعلان الفائز جاء بعد مراجعة وتقييم شاملين لكل الأبحاث العلمية المستوفاة لشروط المسابقة من قبل لجان التحكيم، مهنئا الفائز د.علي بوشهري ومتمنيا له التوفيق، ومقدما شكره الجزيل لرعاة المسابقة ممثلين بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS ومؤسسة التقدم التكنولوجي ATC على دعمهم لإنجاح هذه الفعالية العلمية.



الجدير بالذكر أن الجمعية الكويتية لأبحاث طب الأسنان KuADR هي جمعية غير ربحية تتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة الكويت والمنظمة الدولية لأبحاث طب الأسنان IADR وتهدف إلى تسليط الضوء على المجال البحثي والعلمي، إضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بهذا المجال لتشجيع البحث العلمي في الكويت.



هذا وأطلقت الجمعية جائزتها للأبحاث العام الماضي باسم د.جواد بهبهاني تقديرا لدوره في تأسيس كلية طب الأسنان وعياداتها، وهو أول رئيس للجمعية على المستوى المحلي، وكذلك أول رئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية، ناهيك عن إسهاماته العلمية والبحثية والميدانية، وقد فازت د.أنوار المزيني بالدورة الأولى للجائزة العام الماضي.