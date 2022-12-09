تقدر قيمة المجوهرات الماسية التي كانت تتزين بها جورجينا رودريغيز وهي تتابع مباراة البرتغال وسويسرا في دور الـ 16 الثلاثاء الماضي بـ 1.8 مليون جنيه استرليني.



وكانت الموديل (28 سنة) تتابع اللقاء من مدرجات ستاد «لوسيل»، بينما خطيبها رونالدو كان على دكة البدلاء لنحو 75 دقيقة.



وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن ساعة «روليكس جي إم تي» الخاصة بجورجينا تبلغ قيمتها قرابة 400 ألف جنيه استرليني، مقابل 600 ألف استرليني لخاتم الخطوبة، و300 ألف استرليني لطاقم الحلق، أما حقيبة اليد الصغيرة ماركة «شانيل» فقدرت قيمتها بـ 7 آلاف جنيه استرليني، كما تزينت جورجينا بمجوهرات أخرى ليصل إجمالي قيمة زينتها نحو 1.8 مليون جنيه استرليني.