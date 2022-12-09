عقدت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت الاجتماع الثالث لمجلس الكلية للعام الأكاديمي 2022/2023 بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالحرم الجامعي بالخالدية.



وتم خلال الاجتماع التصديق على موافقة مجلس الكلية على التقويم الدراسي لكلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2024/2023، ومناقشة مذكرات الشؤون الطلابية بشأن القوالب الثابتة للجدول الدراسي ببرامج الدراسات العليا، ومذكرة بشأن طلبة منحة الدراسات العليا العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأعداد القبول بمنح الدراسات العليا بجامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2024.



كما تمت مناقشة مذكرات الشؤون الأكاديمية بشأن توثيق برامج الدراسات العليا للمنظور الاستراتيجي والتوصيف الدقيق والموجز للمقررات الدراسية، ومذكرة بشأن مقترح تشجيع طلبة الدراسات العليا على النشر العلمي، وفيما يخص مذكرات إدارة التخطيط والتطوير تم عرض التقرير السنوي لكلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2020/2019 ـ 2021/2020 ـ 2022/2021.



وتقديرا وعرفانا لما قام به عميد كلية الدراسات العليا د.بدر البديوي من دور وجهود خلال إدارته لعمادة الكلية، قام أعضاء مجلس كلية الدراسات العليا ورؤساء ومديرو برامج الدراسات العليا بتكريمه.