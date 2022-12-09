عبدالعزيز الفضلي



برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني أقام التوجيه الفني العام للتربية الفنية معرضا فنيا تحت عنوان «خيوطنا ذهب» في بهو الوزارة الرئيسي.



وتفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني أرجاء المعرض برفقه الوكلاء المساعدين والقيادات التربوية في الوزارة.



وأشاد العدواني خلال جولته، بجودة الأعمال المعروضة من قبل المتدربات ومجهوداتهم التي قاموا بها، وما أضافوه من لمسات فنية وإبداعية.



وأكد دعم الوزارة لمواهب المعلمات والطلبة في المجالات الفنية، مشيرا الى أن تنمية المواهب وصقلها يعتبر هدف من أهداف وزارة التربية.



ومن جانبها، قالت الموجه الفني العام للتربية الفنية حصة المطوع إن فكرة المعرض تتمحور في عرض أعمال فنية وحلي مستوحاة من تصاميم الذهب والمجوهرات الكويتية القديمة، من عمل المتدربات رئيسات أقسام التربية الفنية في مدارس وزارة التربية، وسمي كل عمل باسم من اختيار المتدربات.



وذكرت أن المعرض سمي بهذا الاسم نتيجة لاستخدام الخيوط الذهبية والفضية في الأعمال الفنية والمجوهرات باستخدام غرزة «الرقم»، وهي المنسوج الرئيسي في تشكيل السدو.



وأضافت المطوع أنه تم عمل دورات تدريبية لعدد 40 متدربة من رئيسات الأقسام من معلمات التربية الفنية بالتعاون مع بيت السدو الكويتي في مركز تدريب منطقة مبارك الكبير التعليمية ومركز تدريب منطقة الجهراء التعليمية، لنقل طريقة عمل غرزة «الرقم» إلى الميدان من معلمات التربية الفنية ومن ثم الطالبات، مشيرة إلى أن منهج النسيج يدرس في مادة التربية الفنية للصف الثامن وبناء عليه تم ادراج غرزة «الرقم».