حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على الأغلبية في البرلمان (الكنيست) لتشكيل حكومته الائتلافية بعد توقيع اتفاق مع حزب «شاس» اليميني، حسبما أعلن حزب الليكود، وذلك قبل أيام من موعد انتهاء مهمة تكليفه بتشكيل حكومة.



وقال نتنياهو في بيان صادر عن حزبه «لقد أكملنا خطوة أخرى نحو تشكيل حكومة يمينية تعمل لصالح جميع مواطني دولة إسرائيل».



وبعد إبرام الاتفاق مع حزب «شاس»، يتمتع ائتلاف نتنياهو بأغلبية مريحة تبلغ 64 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.



وبموجب الاتفاق، سيتولى رئيس «شاس» أرييه درعي حقيبتي الداخلية والصحة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، ثم يتولى بعد ذلك وزارة المالية للنصف الثاني، بحسب البيان.



كما سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء طوال فترة حكم نتنياهو.



وكان درعي أدين بارتكاب مخالفات ضريبية العام الماضي، لكنه لم يسجن بسبب اتفاق إقرار بالذنب. وسيحاول الائتلاف الذي يشكل حاليا غالبية في البرلمان تمرير قانون يسمح لدرعي بالعودة لشغل منصب وزير في الحكومة المقبلة قبل توقيع الاتفاق الائتلافي.



ويحاكم نتنياهو أطول رئيس وزراء حكم في تاريخ إسرائيل من العام 1996 إلى العام 1999 ثم من 2009 ولغاية 2021، في قضايا فساد.



وخلال الأيام القليلة الماضية، وقع نتنياهو أربع اتفاقات منفصلة مع أحزاب: «القوة اليهودية» و«الصهيونية الدينية» و«يهدوت هتوراة» و«ناعوم» للانضمام إلى الائتلاف الحكومي.



وتنتهي مهلة تكليف نتنياهو منتصف الأحد المقبل بعد 28 يوما من تكليفه بتشكيل حكومة من قبل الرئيس إسحاق هرتسوغ، لكنه يستطيع الحصول على خيار التمديد لمدة أسبوعين إضافيين.