الشايع: نفذنا هذا المشروع مع بداية دخول فصل الشتاء لحماية الأنفس وتخفيف المعاناة

نفذت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية مشروعها الموسمي لهذا العام تحت شعار «دفء وأمان» في جمهورية قيرغيزيا، الذي أطلقته تزامناً مع بدء انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج؛ حيث من المتوقع أن تصل بعد أسابيع قليلة إلى 30 درجة تحت الصفر.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع إن «الصفا الإنسانية» حرصت على تنفيذ هذا المشروع مع بداية دخول فصل الشتاء؛ حرصاً على توفير الكسوة والفحم والبطانيات لتلك القرى الفقيرة في جمهورية قيرغيزيا، رغبة في المحافظة على حياتهم، وحمايتهم من برد الشتاء القارس وتخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم.

وعن تفاصيل التنفيذ، أوضح الشايع أنه تم بفضل الله توزيع الفحم والبطانيات والكسوة الشتوية ليستفيد منها 666 أسرة من الأرامل والأيتام والمساكين في مختلف محافظات جمهورية قيرغيزيا بقيمة 99,600 دينار كويتي.



وبين أن الجمعية مستمرة في تنفيذ هذا المشروع، لتستكمل تنفيذ حملتها الموسمية لمن هم في أمسّ الحاجة لمد يد العون؛ حيث يجري حاليا التجهيز لتنفيذ هذا المشروع لإخواننا اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان بالإضافة إلى توزيع السلال الغذائية؛ حرصاً على مد يد العون لهؤلاء اللاجئين الذين يعانون من البرد القارس في ظل ما تشهده هذه المناطق من انخفاض في درجات الحرارة وكثرة الثلوج، مشيرا الى أن إخواننا في أمس الحاجة للمساعدات في ظل انعدام مقومات الحياة الكريمة، خاصة أنهم يعيشون في خيام متهالكة، وبيوت آيلة للسقوط، وهم في أمس الحاجة إلى وسائل التدفئة والبطانيات والكسوة والسلال الغذائية.

وفي الختام، شكر الشايع عموم المحسنين والمحسنات على جودهم وإحسانهم على مدار العام، داعياً إلى استمرار البذل والعطاء، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنّ مالَه ما قَدم، ومالَ وارثه ما أخَّر»، موضحاً أن المال الحقيقي الذي ينتفع به الإنسان هو ما قدمه لآخرته، وبين أن المساهمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستفسارات الداعمين الكرام وتبرعاتهم.