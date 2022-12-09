استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم أخاه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة الرياض.

هذا وقد نقل سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد .

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل المشترك.

كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا والمستجدات التي تهم البلدين ومواضيع ذات الصلة في القمة العربية - الصينية المقامة في مدينة الرياض.

حضر اللقاء وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم