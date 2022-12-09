منصورالسلطان

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد يرافقه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد الناهض، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ومدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للاطلاع على ضبط وإحباط 5 محاولات تهريب مواد مخدرة إلى البلاد.

واستمع الوزير الخالد إلى شرح مفصل حول طريقة ضبط المواد المخدرة والتي تتلخص بضبط (مليون) حبة كبتاغون وإحباط تهريب نحو (80) كيلو من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر، وإحباط محاولة إدخال (20) كيلو من مادة الحشيش المخدرة عبر أحد المنافذ الحدودية، كما أسفر التعاون بين الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط (235) كيلو من مادة الحشيش المخدرة في محاولة تهريبها عن طريق البحر في قضيتين مختلفتين، وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 2 مليون دينار كويتي، وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

ومن جانبه أعرب الوزير عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة وتعاونهم المثمر مع الجهات الأمنية المعنية، مؤكداً على أن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع، تستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا.