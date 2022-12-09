استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة الرياض.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز العمل المشترك بالإضافة إلى المواضيع ذات الصلة في القمة العربية - الصينية المقامة في مدينة الرياض.

حضر اللقاء وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم.