ترى "فيتش سوليوشنز" أن التوقعات قصيرة المدى لشبكات الجيل الخامس في جنوب شرق آسيا قاتمة رغم شراكة شركتي "تك ماهيندار" و"آكسيتا"، ووصفت الوكالة في تقريرها هذه الشراكة بالواعدة.

وحسبما نقلت "سي إن بي سي"، أضافت "فيتش": من شأن تلك الشراكة الجمع بين إمكانات حلول تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة "تك ماهيندار" وخبرة "آكسيتا" في الاتصال بالجوالات والبنية التحتية للشبكة وخدمات المنتجات.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة والاستشارات ومجموعة شركات الاتصالات الماليزية اتفاقية لتطوير حلول مشروعات شبكات الجيل الخامس بشكل مشترك.

وستقوم الشركتان بتطوير شبكات الجيل الخامس وتسويقها داخل عدد من البلدان وهي: ماليزيا وسريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، وكمبوديا.



