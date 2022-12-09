عندما يتعلق الأمر بالعلامة التجارية، فإن أحد أهم الجوانب هو تأطير شخصية لها. وهذه المقالة تقدم بعض الأمثلة على شخصيات ذات علامات تجارية جيدة التصميم.

ما هي شخصية العلامة التجارية؟

- هي الطريقة التي تريد أن ينظر بها الناس إلى عملك، ويجب أن ينعكس ذلك في كل شيء بدءًا من المواد التسويقية إلى الطريقة التي ترد بها على مكالمات خدمة العملاء.

- فكر في شخصية علامتك التجارية على أنها الممثل الذي يلعب دور شركتك. يجب أن تكون الشخصية قادرة على تجسيد جميع القيم والسمات التي تريد أن يربطها الأشخاص بعملك.

بعض الأمثلة

يمكنك اختيار شخصيات كرتونية أو حيوانات أو أشياء مجسمة أو حتى أشخاص خياليين. إذا كنت حائرًا ولا تعرف من أين تبدأ، فقد قمنا بذكر أمثلة لشخصيات العلامة التجارية لإلهامك وتحفيز طاقتك الإبداعية.

"فلو" من شركة Progressive للتأمين

تعد فلو مثالاً رائعًا على مدى فاعلية الشخص الخيالي كشخصية علامة تجارية. فهي لديها أكثر من 70 ألف متابع على تويتر، مما يدل على مدى انتشار الشخصية لنطاق أوسع من الإعلانات التجارية التقليدية.

الطائر "لاري" من تويتر

سُمي الطائر لاري تيمنًا باسم لاعب كرة السلة لاري بيرد، على الرغم من صغر حجم هذا الطائر الأزرق الصغير، إلا أنه أصبح مرادفًا لتويتر دون الحاجة إلى رؤية اسم العلامة التجارية مكتوبًا.

تحديد شخصية العلامة التجارية لشركتك

- يمكن أن يكون إنشاء شخصية للعلامة التجارية عملية ممتعة ومجزية. وهي أيضًا طريقة رائعة لإشراك فريقك في ذلك.

- هناك بعض الأسئلة الأساسية التي يمكنك طرحها على نفسك للمساعدة في تحديد شخصية علامتك التجارية.

- ما هي شخصية علامتي التجارية؟

- ما هي القيم الأساسية لعلامتي التجارية؟

- ما نوع الشعور الذي أريد أن يشعر به عملائي عندما يتفاعلون مع علامتي التجارية؟

اختر قيم شخصية علامتك التجارية

بمجرد الإجابة عن هذه الأسئلة، ستحتاج إلى تحديد القيم والسمات التي تريد أن تجسدها شخصيتك. يجب أن تستند هذه القيم إلى مهمة شركتك وهوية علامتك التجارية. بعد ذلك يمكنك البدء في العصف الذهني في نوع الشخصية التي تمثل شركتك بشكل أفضل.



تصميم طابع علامتك التجارية

هذا هو الوقت الذي ستحتاج فيه أن تكون مبدعًا لتجعل الشخصية نابضة بالحياة. يمكنك استخدام الرسوم التوضيحية أو الرسوم المتحركة أو حتى الصور الفوتوغرافية للمساعدة في تمثيل شخصية علامتك التجارية.

الشيء المهم هو أن تكون جذابة بصريًا ويمكن التعرف عليها.



تنفيذ طابع علامتك التجارية

يجب تضمين شخصية علامتك التجارية في جميع موادك التسويقية والإعلانية. يجب أن تظهر بشكل بارز على موقع الويب الخاص بك وحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

مزايا شخصية العلامة التجارية

بناء شخصية العلامة التجارية له فوائد عديدة لشركتك منها:

- ستساعد في بناء علاقة وجدانية مع جمهورك.

- ستجعل علامتك التجارية أكثر ارتباطًا مع الجمهور

- تساعد العملاء على تذكر علامتك التجارية.

- تميز علامتك التجارية عن المنافسين.

تذكر، أن الشركات الأخرى قد تقدم خدمة مماثلة، لكن شخصية علامتك التجارية ملك لك وحدك.