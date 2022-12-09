عبدالعزيز الفضلي

حدد وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان يوم الخميس المقبل 15 الجاري آخر يوم لتسلم العمل للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022/ 2023 لأعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين.

جاء ذلك في كتاب وجهه السلطان لوكيلة القطاع الإداري رجاء بوعركي، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث أعلن السلطان خلاله موعد استقبال المعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/ 2023 يوم الأحد الموافق 29 يناير 2023، وكان يوم امس الخميس آخر موعد لتسليم العمل لأعضاء الهيئة التعليمية لغير الكويتيين.