ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:41 بتوقيت غرينتش، لكنه انخفض 0.3% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.8 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، حيث يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المشاركون في السوق الآن احتمالا بنسبة 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر.

كما سيترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقرر صدوره يوم 13 ديسمبر.

وقال كبير المحللين في أواندا، إدوارد مويا، في مذكرة: "سيهتم المتعاملون برؤية ما سيقوله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن اتجاه التضخم ومتى يمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4% إلى 1006.91 دولار.

وخسر البلاديوم 0.4%، مسجلا 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.