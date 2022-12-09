أسدل مؤتمر سلام الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية 2022 الستار بـ 13 توصية تمخضت عن جلسات الأبحاث وأوراق العمل التي شارك بها الخبراء والمتخصصين وساهموا في إثراء الساحة الطبية في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

وجاءت توصيات مؤتمر سلام الدولي الثاني للرعاية الصحية المنزلية 2022 الذي أقامته شركة سلام للرعاية الصحية المنزلية بالتعاون مع فرع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع ونظمه ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات الطبية "FEXC" بمحافظة جدة ، على النحو الآتي:

تعتبر الرعاية الصحية المنزلية ركيزة أساسية فى تطوير النظام الصحي بالمملكة العربية السعودية كونها اضافة هامة لقيمة الخدمة الصحية للمريض و عائلته و الكادر الطبي و النظام الصحي لتحقيق رؤية 2030.

تحتاج الرعاية الصحية المنزلية حاليا الى التوسع فى نشر خدماتها لتصل الى كل المستفيدين فى أنحاء المملكة العربية السعودية بجودة عالمية و قيمة عالية، و لسد الفجوة بين ازدياد الطلب و عجز المقدم من الخدمات ، تحتاج الجهات ذات العلاقة الى تشجيع الإستثمار و جذب المستثمرين فى القطاع الصحي الخاص وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين ذوى المشاريع القائمة حاليا وحمايتها ، و اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحة لتعزيز هذا الهدف.

ودعت التوصيات إلى تحقيق بعض الأهداف التي تخدم رسالة الرعاية الصحية المنزلية وهي:

أن تعتمد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ترخيص فئة جديده ( مساعدة ممرضة ) لحل مشكلة العجز فى توفير القوى العاملة المطلوبة من فئة التمريض ، خاصة وأن كثير من الخدمات الصحية المنزلية لا تحتاج الي تمريض محترف مهنيا و مصنف كممرضة مسجله و ايضا ايجاد وظيفية جديدة ( مساعد طبيب ).

أن تشجع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تدريب و تعليم الممارسين الصحيين فى مجال الرعاية الصحية المنزليه و منح الساعات التعليمية المجزية للفعاليات العلمية و الدورات التدريبية ، حتي يحصل هذا التخصص على حقه الكامل فى توفير المهارات الخاصة و التدريب المقنن الذى يحتاجه الممارس فى هذا المجال .

أن يقوم المركز السعودي لإعتماد المنشات الصحية CBAHI على إيجاد شهادة جودة خاصة بالطب المنزلى تهدف الي تطبيق معايير الجودة و تقييم مخرجات الخدمات الصحية و تجربة المريض و دراسة درجة رضاء المريض تجاه الخدمات المقدمة , وتكون هذه الشهادة ضمن شروط ترخيص المنشاة التي تقدم خدمة الرعاية المنزلية.

أن تقوم وزارة التجارة من خلال "منشاّت" بدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة العاملة فى مجال الرعاية الصحية المنزلية و ذلك بتخفيض الرسوم و منح القروض لها .

أن يقوم مجلس الضمان الصحي التعاوني على تطوير سياسات تقديم الخدمات بالوثيقة التأمينية الموحده و إضافة المزيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتصبح متكامله فى مضمونها و شاملة فى مكوناتها كل الجوانب الصحية الوقائية و العلاجية و التأهيلية .

ووجهت التوصيات ايضاً إلى تحقيق بعض المحاور وهي :

أن تقوم وزارة الصحة بتوعية المجتمع لتقبل خدمات الرعاية الصحية المنزليه و التعرف على جودتها و ايجابياتها فى كل ما يتعلق بالخدمات الطبية الوقائية و العلاجيه و متابعه و علاج الأمراض المزمنة بالمنزل . وتأكيد أن دور المستشفيات محدد فقط فى التعامل مع الحالات الحادة و الحرجة و ذلك تفعيلا للإدارة المثلي للخدمات الصحية علي كل مستوى خدمي , و فصل خدمات الرعاية الصحية المنزلية عن المستشفيات لحماية المريض من اية تضارب مصالح.

أن تشجع الجامعات و المعاهد الصحية عمل البحوث والدراسات الطبية و العلمية لتحليل القيمة المضافة للرعاية الطبية المنزلية و سد الفجوة الكبيرة في مجال الأبحاث الإحصائية و الطبية المتعلقة بالرعاية الصحية المنزلية.

أن تتبني شركات التأمين الطبي دعم و تطبيق برنامج الرعاية المنزلية المتكامل للامراض المزمنه ( إرتفاع ضغط الدم ، السكرى ، إرتفاع الدهون بالدم , الإنسداد الشعبي الرئوى ، و مرضى الفشل الكلوي و غيرها ) .

أن تتبنى الجمعيات العلمية تصميم و تطوير و تطبيق الحملات التوعوية المجتمعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتعريف باهمية التطعيمات لدى البالغين و علي الأخص كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المعدية للوصول الى التغطية التحصينية الأمنة .

أن يبادر الأطباء و العاملين فى مجال العمل بالرعاية المنزلية للتعاون مع الجهاز الإعلامي لتوظيفه ليصبح منبرا لنشر الوعي و الثقافة الموجهه للمجتمع و على الأخص فئة المحتاجين لخدمات الرعاية المنزلية.

وضع مستهدف سلامة المريض فى كل سياسات وإجرات العمل فى الرعاية المنزليه .