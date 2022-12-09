لا تحظى الشوكولاتة بشعبية كبيرة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس) فحسب، حيث تم إنتاج حوالي 07ر1 مليون طن من منتجات الشوكولاتة في ألمانيا العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وذكر المكتب في مقره بمدينة فيسبادن أن هذا يعني أن الإنتاج زاد بنسبة 4ر3% مقارنة بعام 2020، وبنسبة 4ر6% مقارنة بعام .2019

من الناحية الحسابية، تم بذلك إنتاج 9ر12 كجم من الشوكولاتة للفرد الواحد في ألمانيا العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا لوحين ونصف من الشيكولاتة أسبوعيا للفرد، لكن تم تصدير جزء من هذا الإنتاج.

ولم تفلت الشيكولاتة من التضخم أيضا؛ ففي تشرين الأول/أكتوبر 2022 كان على من يحبون الشيكولاتة دفع حوالي 12% أكثر مقابل قطعة من الشيكولاتة مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك كانت الزيادة في الأسعار أقل من ارتفاع أسعار إجمالي المواد الغذائية، والتي ارتفعت بنسبة 3ر20% في هذه الفترة.