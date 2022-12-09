بحفظ الله ورعايته، غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد ترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمتين الخليجية والعربية -الصينية المنعقدة في العاصمة الرياض.



وكان في وداع سموه رئيس بعثة الشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.