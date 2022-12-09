الرئيس الصيني: يجب مواجهة الإسلاموفوبيا ومكافحة التطرف وزيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية

السيسي: دولنا المجتمعة أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، أن العلاقات العربية - الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، داعيا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية»، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.



وشدد الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية على أن المملكة تعمل على تعزيز التعاون من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأعرب عن تقديره لموقف الصين في دعم التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وأضاف: إننا نسعى إلى تعزيز مستوى التعاون والتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكة، مؤكدا الاستعداد للتفاعل مع المبادرات البيئية.



وقال في نص كلمته الذي أوردته «واس»: يطيب لنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عقد القمة العربية - الصينية الأولى الهادفة إلى رفع مستوى التعاون المشترك، بين الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، بما يخدم المصالح المشتركة لدولنا، كما يسرنا أن ننقل لكم تحيات سيدي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياته بنجاح أعمال هذه القمة.



وأشار إلى أن «العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون في العديد من المجالات، وتولي دولنا أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية، من أجل تطوير اقتصادياتها ورفاه شعوبها.



وننظر في المنطقة العربية ببالغ الاهتمام لما حققته جمهورية الصين الشعبية، من نمو مطرد وتقدم تقني متسارع، جعلها ضمن الاقتصاديات الرائدة عالميا، ويؤسس انعقاد هذه القمة لمرحلة جديدة للارتقاء بالعلاقة بين دولنا، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن أجل تحقيق المستقبل الذي تطمح له شعوبنا، ولتنعم الأجيال القادمة بالرخاء المنشود علينا مواصلة تعزيز التعاون، في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية بين الدول العربية والصين، في إطارها الثنائي والمتعدد، وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».



وأضاف «تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة. إننا مدركون لحجم التحدي الذي يمثله التغير المناخي، ونؤمن بضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة وشمولية، في إطار نهج متوازن يسعى إلى تخفيف الآثار السلبية، مع المحافظة على مستويات نمو الاقتصاد العالمي، حيث نستهدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد».

وأكد ان المملكة تثمن تعاون شراكاتها الدولية مع الدول العربية والصين، في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.



وقال «نؤكد استعدادنا للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التي تعزز من عملنا البيئي المشترك، مع مراعاة المصالح التنموية للدول، وتفاوت الإمكانيات بينها. وفي ظل تنامي حدة التحديات الدولية الأخرى بما في ذلك الأمن الغذائي، وأمن الطاقة تأتي أهمية التفاعل مع المبادرات الجادة الساعية لتنشيط مسارات التعاون والعمل الجماعي».



وثمن «دور جمهورية الصين الشعبية بطرح عدد من المبادرات القيمة، ومن أهمها مبادرة أصدقاء التنمية العالمية، التي تتوافق مع جوانب عديدة مع أولويات المملكة، تجاه دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي».



وتابع «تتطلب التنمية الإقليمية والدولية جهودا بيئية وسياسية واجتماعية مستقرة وآمنة، وتكثيف جهود المجتمع الدولي لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية، وتستمر المملكة في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات الإقليمية والدولية».



وأكد ولي العهد السعودي على «ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ونقدر موقف الصين الداعم لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. كما تدعم المملكة الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث، ونشيد بدعم جمهورية الصين الشعبية للمبادرات السعودية تجاه اليمن».



وأكد أهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سياسية، لإنهاء الأزمة في كل من سورية، وليبيا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين، وعودتهما إلى دائرة العمل العربي المشترك.



وجدد التأكيد على أهمية مواصلة «التعاون العربي الصيني، بما يخدم أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية، وأن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق الآثار الإيجابية المستهدفة في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي، مقدرين لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومنسوبي الأمانة ما يبذلونه من جهود موفقة في هذا الإطار».



من جانبه، دعا الرئيس الصيني إلى زيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية، معتبرا أن «القمة الصينية العربية ستقود إلى مستقبل أكثر إشراقا»، واصفا اياها بـ «الحدث المفصلي في تاريخ العلاقات الثنائية».



وأكد «دعم الجهود العربية للتوصل إلى حلول سياسية للمسائل الملحة في المنطقة»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك».



وقال شي جين بينغ: «علينا التعاون الفعال وخصوصا في مسائل أمن الغذاء والطاقة». ودعا الى «تعزيز المواءمة بين التنمية ومبادرة الحزام والطريق».



وشدد على دعم «مبدأ عدم التدخل بشؤون الدول الداخلية». وأضاف «علينا صيانة المصالح المشتركة وندعم جهود التنمية للدول العربية».



ولفت الى ان منطقة الشرق الأوسط تشهد تغيرات كبيرة وعميقة مبديا رفضه «مبدا صدام الحضارات»، مشيدا بالحضارة العربية ودورها في العالم عبر التاريخ. وقال إن «الشعوب العربية تنشد التنمية الاقتصادية والرخاء».



ونوه إلى أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين تجاوز 300 مليار دولار.



وقال «يجب مواجهة الإسلاموفوبيا ومكافحة التطرف وزيادة التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصين والدول العربية».



بدوره، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن التعاون العربي الصيني تأسس على التعاون وتبادل المصالح المشتركة ومواجهة التحديات وصيانة النظام الدولي.



وقال في كلمة له في القمة العربية الصينية في الرياض: «قدمنا مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانها وتمسك نحو التقدم الحضاري ثم خضنا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي والتنمية وبناء الاقتصاد».



وتقدم الرئيس السيسي بالشكر الى صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مهنئا المملكة العربية السعودية باستضافة القمة الأولى بين الدول العربية والصين.



وأكد ان ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ، فدولنا المجتمعة أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين، وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموسا بازغة لترشد الإنسانية في مهدها، وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى.



وأضاف، لقد تأسس التعاون العربي الصيني، على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية، وتعزيز التعاون «جنوب/ جنوب» وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وصيانة النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية، واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية، ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات، والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي وتفشي الأوبئة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وجدت وأينما كانت.



وقال: لعل من أخطر ما يواجهه العالم - وبخاصة الدول النامية -، هو أزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية - الصينية في مواجهة هذا التحدي، عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والتعاون في إطار التعاون جنوب-جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية، ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة.



بدوره، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الى «تعبيد طريق جديدة مع الصين من أجل مستقبل أفضل» وإلى «بناء الجسور بدل الجدران وسياسة المحاور».



وحذر من صعوبة التحديات التي تواجه الشعوب حول العالم، مشددا على أن «التنمية في هذه المرحلة يجب أن تكون ملموسة وليس مجرد شعارات».



وقال: «يجب معالجة أسباب الفقر داخل الدول وعالميا على السواء»، محذرا من مخاطر ازدياد الفقر في عدد كبير من الدول العربية ومن أن «الأوضاع الصعبة تعزز الإرهاب».