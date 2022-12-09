

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة اقتراح برغبة، بشأن إلزام وزارة الشباب والرياضة بالإشراف المباشر على الهيئات الرياضية غير الأولمبية مع عمل رابطة رياضية تتبع الوزارة لإدارة شؤون هذه الهيئات، واقتراح آخر بشأن عمل معسكرات ومؤتمرات للشباب العربي بالمناطق السياحية داخل جمهورية مصر العربية ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة.



وتناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، أيضا استراتيجية وزارة الصحة لتطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر، فيما تناقش لجنة الزراعة والري استراتيجية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نحو تطوير منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.



وتناقش لجنة الثقافة، اقتراح برغبة بشأن التضرر من غلق فندق المريديان بالقاهرة، وآخر بشأن إطلاق حملة إعلامية مجتمعية لتنمية ثقافة التعامل مع السائحين الأجانب، وتناقش لجنة حقوق الإنسان، تفعيل وتطوير مكاتب التوجيه الأسرى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتطوير مكاتب تسوية النزاعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة المنظمة بقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.



وتختتم اللجنة الدينية اجتماعات يوم الأحد المقبل، بمناقشة اقتراح برغبة بشأن إنشاء كلية أزهرية وفرع لجامعة الأزهر بالوادي الجديد.