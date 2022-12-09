بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن الوفادة التي حظي بها سموه والوفد المرافق خلال حضور سموه القمتين العربية - الصينية والخليجية - الصينية والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض مما كان لها وقع بالغ وتعبير حقيقي عن عمق الروابط والوشائج الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



كما أعرب سموه عن ثنائه وتقديره للجهد الكبير المبذول والتنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة التي وفرتها المملكة العربية السعودية الشقيقة للوفود المشاركة بهذه القمم، مما يؤكد على المكانة الرفيعة والدور الرائد اللذين يحظى بهما البلد الشقيق على الساحتين الإقليمية والدولية، آملا سموه أن تحقق قرارات وتوصيات هذه المؤتمرات أهدافها المنشودة في تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وفي تطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالحها المتبادلة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.



داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة وموفور العافية وطول العمر وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والرفعة والرفاه في ظل قيادته الحكيمة.