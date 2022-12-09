بعث ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر خلالها سموه عن عميق الشكر وخالص الامتنان لما قابله والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة وحسن وفادة مما كان لها أطيب الأثر خلال حضور سموه القمتين العربية - الصينية والخليجية - الصينية والدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض والتي عكست عمق الروابط التاريخية الوثيقة والوشائج الحميمية التي تربط - وستظل بعون الله - البلدين والشعبين الشقيقين على مر السنين.



كما أعرب سموه عن عظيم التقدير والثناء لما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيق من جهود دؤوبة وتنظيم دقيق وترتيبات متميزة من أجل الوصول بهذه القمم إلى مرتبة النجاح، مما يؤكد المكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية، آملا سموه أن تحقق قرارات وتوصيات المؤتمرات المنعقدة أهدافها المرجوة في تطوير أوجه التعاون المشترك بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية إلى مجالات أرحب وأوثق بما يخدم المصالح المتبادلة بينهم في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.



معبرا سموه عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، راجيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام الرفعة والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.