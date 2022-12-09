فرضت عقوبات جديدة على إيران غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ حوالى ثلاثة أشهر.

ونفذت إيران، للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات المتواصلة منذ منتصف سبتمبر الماضي، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيج، في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها «محاكمة صورية».



وأثار الإعدام تنديدا دوليا واسعا ولاسيما من الولايات المتحدة وبريطانيا، وكذلك من الأمم المتحدة.



وأعلنت لندن الجمعة فرض عقوبات على 30 كيانا وشخصية من 11 دولة بينها إيران حيث استهدفت مسؤولين متهمين بإصدار «عقوبات مروعة» على متظاهرين معارضين.



كما استدعت بريطانيا أكبر ديبلوماسي إيراني في لندن للاحتجاج على إعدام محسن شكاري، وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان «إعدام النظام الإيراني لمحسن شكاري أمر بغيض. إنه ضحية مأساوية لنظام قانوني تشيع فيه الأحكام غير المتناسبة والمحاكمات ذات الدوافع السياسية والاعترافات بالإكراه».



وتابع «لقد أوضحنا وجهات نظرنا للسلطات الإيرانية.. يجب على إيران أن توقف عمليات الإعدام فورا وأن تضع حدا للعنف ضد شعبها».

وفي سياق متصل، نددت ألمانيا بإعدام شكاري، ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور بحق المحتجين وأكدت أنها استدعت السفير الإيراني في برلين.



وقال متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي في برلين «تدين الحكومة الألمانية بأشد العبارات تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن النظام الإيراني بحق متظاهر فيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران».



ووصفت منظمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنها «مروعة» معتبرة أن «إعدامه يفضح وحشية ما يسمى نظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه».



وردت الخارجية الإيرانية على المواقف المنددة مؤكدة أن طهران أظهرت «أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب».



وأضافت الوزارة «على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة ومدروسة ضد اعمال الشغب».



وأثارت عملية الإعدام تظاهرات جديدة ودعوات إلى الاحتجاج، ونزل متظاهرون إلى الشارع الذي أوقف فيه شكاري هاتفين «أخدوا محسن وأعادوا جثته»، بحسب ڤيديو نشره مرصد «تصوير 1500» الذي يتابع منصات التواصل الاجتماعي.



وخلال تظاهرة أخرى في حي شيتغار بطهران، هتف المحتجون: «الموت للديكتاتور» و«الموت لسباه» في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري.



ولفت مرصد «تصوير1500» إلى أن عقوبة إعدام شكاري نفذت بسرعة إلى حد أن عائلته لاتزال تنتظر نتيجة الطعن في الحكم، ناشرا مشاهد قال إنها تظهر لحظة تبلغت عائلة شكاري خبر الإعدام أمام منزلها في طهران، ويمكن رؤية امرأة تنهار وتصيح «محسن!».



الى ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها مفتشون أمميون في مواقع غير مصرح عنها في إيران استقدمت إلى البلاد من الخارج، نافيا صحة اتهامات بأنشطة نووية سرية.



ومنذ أشهر تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها.



وقال إسلامي في تصريحات نشرتها صحيفة «همشهري»، أن آثار المواد النووية مصدرها نفايات استقدمت إلى إيران من دول أخرى.



وأوضح إن المواقع التي زارها مفتشو الامم المتحدة كانت مزرعة للماشية ومنجما مهجورا ومكبا.



ونقلت عنه الصحيفة قوله «في المكب، أخذوا عينات من النفايات التي دخلت إلى إيران من دول مختلفة».



وتابع «لقد منعنا دخول غالبية هذه النفايات.. ليس (ما عثر عليه) مواد نووية من إنتاجنا الخاص بل ربما هي آثار لاستخدام سابق في بلد المنشأ».