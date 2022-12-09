أعلنت كييڤ ان القوات الروسية قصفت خط المواجهة بأكمله في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، في إطار ما يبدو أنه تقليص لطموح «الكرملين» لتأمين القسم الأكبر من الأراضي التي يدعي خضوعها للسيادة الروسية.



وقال حاكم المنطقة الاوكراني بافلو كيريلينكو إن أعنف قتال وقع بالقرب من بلدتي باخموت وأفدييفكا.



وأضاف «تقصف الجبهة بأكملها»، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحاول أيضا التقدم نحو ليمان، التي استعادتها القوات الأوكرانية في نوفمبر الفائت، وهي إحدى انتكاسات ميدان القتال التي عانت منها روسيا خلال الأشهر القليلة المنصرمة.



وقال شاهد من وكالة رويترز إن القوات الأوكرانية ردت بإطلاق وابل من قاذفات الصواريخ في باخموت وأجزاء أخرى من منطقة دونيتسك المجاورة للوغانسك.



وقال أوليكسي أريستوفيتش أحد مستشاري الرئيس الأوكراني في منشور مصور «كثف الروس جهودهم في دونيتسك ولوغانسك».

وأضاف «إنهم الآن في مرحلة نشطة جدا لمحاولة تنفيذ عمليات هجومية. لا نحرز تقدما، ولكن بدلا من ذلك ندافع أمام مشاة العدو وندمر معداتهم حيثما حاولت التقدم».



بدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها هاجمت مواقع روسية ونقاط حشد جنود في ست بلدات على الأقل في جنوب أوكرانيا.



وأشارت إلى أن خسائر روسيا بلغت 240 مصابا وثلاثة مخازن أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة.



واتهم الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور في وقت متأخر الخميس القوات الروسية بترك ألغام أرضية وشراك ومتفجرات بالمباني والسيارات والبنية التحتية في أماكن رحلت عنها بسبب الضغوط العسكرية الأوكرانية.



وقال زيلينسكي «هذا ربما يكون أعنف وأكثر مراوغة من الإرهاب بالصواريخ»، خلال كلمة لتأبين أربعة شرطيين قتلتهم الألغام في منطقة خيرسون.



وأضاف «هذا بسبب عدم وجود منظومة مضادة للألغام بوسعها القضاء على جزء من هذا التهديد على الأقل، مثلما تفعل منظوماتنا المضادة للطائرات».

وقال «الكرملين» الخميس إنه عازم على تأمين الجزء الأكبر من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها على الأقل، ولكن يبدو أنه تخلى عن الاستيلاء على أراض أخرى في الغرب والشمال الشرقي كانت أوكرانيا قد استعادتها.



في غضون ذلك، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامه للغرب باستغلال أوكرانيا شعبها «كوقود للمعركة» في الصراع مع روسيا، وقال إن رغبة الغرب في استمرار هيمنته على العالم تزيد من مخاطر الصراع.



وأضاف بوتين في رسالة مصورة لقمة وزراء الدفاع بمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة من الدول السابقة في الاتحاد السوفييتي «إنهم يتعمدون زيادة الفوضى ومفاقمة الوضع الدولي».



وأكد الرئيس الروسي أنه «سيكون من الضروري في نهاية المطاف التوصل الى اتفاق» لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وتساءل «كيف يمكن التوصل إلى اتفاق؟ وهل يمكن أن نتفاهم مع أحد؟ وبأي ضمانات؟» مضيفا «من الواضح أن هذا هو بيت القصيد (...) لكن في نهاية المطاف سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق. سبق أن قلت ذلك مرات عديدة إننا مستعدون لهذه الترتيبات، نحن منفتحون، لكن ذلك يرغمنا على التفكير لمعرفة مع من نتعامل».



وهدد بوتين الدول الغربية بـ «خفض إنتاج» النفط الروسي «إذا لزم الأمر»، بعد أيام على تحديد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا سقفا لسعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا.



واعتبر أن الآلية التي وضعها الغرب وبدأ تطبيقها مطلع الأسبوع «قرار غبي».