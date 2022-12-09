قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن القمم التي شهدتها الرياض خلال اليومين الماضيين «تشكل نقطة انطلاق جديدة بين دولنا وجمهورية الصين الشعبية».



جاء ذلك في مؤتمر صحافي بحضور الامين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وقال بن فرحان: أكدنا أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين ودول الخليج، معتبرا أن القمة الصينية العربية فرصة لتوثيق العلاقات.



بدوره، قال الحجرف: سنواصل عملية التكامل الاقتصادي والتنموي، لافتا الى ان الصين تشكل الشريك التجاري الأول لدول الخليج.

من جهته، قال أبو الغيط إن إعلان الرياض يتضمن الرؤية المشتركة، آملا ان «نستمر في تنفيذ ومتابعة إعلان الرياض والقمة العربية الصينية».