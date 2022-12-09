

لا يستطيع السوري محمد أبو رمضان تحمل تكاليف التدفئة من أجل أطفاله هذا الشتاء، لذا يتناوب هو وأسرة أخته في دمشق على الاعتناء بالصغار، على أن يقتصر تشغيل التدفئة في المنزل الذي يمكث فيه الأطفال.



ومثل ملايين السوريين غير القادرين على تحمل تكلفة شراء المازوت والغاز، أو حتى العثور عليهما في كثير من الأحيان، اضطر أبو رمضان إلى اللجوء لحلول مبتكرة ويائسة للتغلب على أزمة الوقود التي تزيد من مصاعب الحياة بعد مرور أكثر من عقد منذ اندلاع الحرب.



قال الموظف الحكومي الذي يحاول زيادة دخله من خلال العمل في ورشة طلاء في المساء «استغنيت عن الكثير من الأشياء أنا وأولادي. ومنذ نحو شهرين لم يأكلوا أكثر من وجبة واحدة باليوم».



وغالبا ما يعمل لمدة 18 ساعة في اليوم، لكن حتى هذا لا يمكنه من جني ما يكفي من المال لتحمل تكاليف تدفئة منزله.



وأضاف «أولادي ينهون المدرسة ويذهبون إلى منزل خالتهم أسبوعا كاملا وأنا الأسبوع الذي يليه أشعل الحطب لأولادي وأولاد خالتهم».

ويدفع الانهيار الاقتصادي في سورية، ملايين الأشخاص إلى براثن الفقر كل عام.



وتحول العديد من السوريين من المواقد التقليدية التي تعمل بالمازوت ويستخدمونها لطهي الطعام وتدفئة المنازل إلى بدائل تعمل بالحطب أو حتى قشور الفستق، وهي أرخص سعرا ومتوفرة بكثرة في بعض الأجزاء من البلاد.



وقال محمد كوير، وهو موظف حكومي من محافظة حماة، إن قشور الفستق الحلبي تولد حرارة أكثر من المازوت «قشر اللوز وقشر الفستق متوفران دائما. المازوت نعاني من ارتفاع سعره وعدم توافره».



كما قال عبدالله تويت، صاحب ورشة لتصنيع مدافئ القشور، إنه بدأ في تحويلها منذ ثلاث سنوات لتعمل بقشر الفستق الذي يمكن تحمل تكلفته بدلا من المازوت.



وأضاف «الإقبال سنويا عم يزداد عليها، كانت بالريف فقط ثم انتشرت بالمدينة بشكل تدريجي».



في غضون ذلك، قال إنه لايزال لديه في المخازن المئات من المدافئ غير المباعة التي تعمل بالمازوت.



وبحسب منظمات إغاثة، فإن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر وإن عدد الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات هذا الشتاء زاد 28% مقارنة بالعام الماضي.



وقالت سماح حديد من المجلس النرويجي للاجئين، الذي يوزع مدافئ وملابس ثقيلة على السكان للوقاية من البرد «مع اقتراب شتاء قارس آخر، يتعين على الناس اللجوء إلى المزيد من الحلول اليائسة لتدفئة أنفسهم».



وأضافت أن هناك أسرا تلجأ إلى حرق الملابس القديمة والأحذية والأكياس البلاستيكية والقمامة للتدفئة، على الرغم من الخطر الصحي الناتج عن الدخان والأبخرة.



وقالت أحلام محسن وردة، وهي أم لثلاثة أطفال تتسلم 150 ألف ليرة شهريا من طليقها وتستخدم مدفأة تعمل بالحطب، إنها لا تشغلها إلا عندما يكون البرد قارسا بسبب الدخان.



وأضافت «السنة الماضية ابن جيراننا شاب توفي من البرد، فكيف ما بدك ياني أخاف على أولادي ما يموتوا من البرد. ما عاد فكرنا بالأكل والشرب عم نفكر كيف بدنا نتدفأ».