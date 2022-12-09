تغلب منتخب كرواتيا على نظيره البرازيلي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، للمرة الثانية تواليا في كأس العالم، وذلك بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة 0-0، وفي الشوطين الإضافيين 1-1، لتبتسم ركلات الجزاء الترجيحية لكرواتيا، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد المدينة التعليمية في الدوحة في باكورة مباريات دور الثمانية لمونديال قطر 2022.



وبعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي، افتتح نيمار التسجيل للبرازيل (105+1)، ثم عادل برونو بتكوفيتش (117).



وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها منتخب كرواتيا ركلات الترجيح، بعد تخطيه اليابان في ثمن النهائي، وواصل الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش تألقه طوال المباراة وصولا إلى ركلات الجزاء الترجيحية، حيث تمكن من صد أولى ركلات البرازيل التي نفذها رودريغو.



وتصدرت البرازيل مجموعتها في الدور الأول بست نقاط، قبل التفوق بسهولة على كوريا الجنوبية 4-1، فيما حلت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018، ثانية في مجموعتها وراء المغرب.