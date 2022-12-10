تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على حساب نظيره الهولندي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح 4-3، في المباراة التي جمعتهما أمس بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسجل المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا هدف التقدم لمنتخب "التانغو" بحلول الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبلاده عند الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وسجل المهاجم فاوت فيخهورست هدف التقليص لهولندا بحلول الدقيقة 83 بتسديدة رأسية رائعة.

وعاد فاوت فيخهورست وأدرك التعادل بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده في الوقت القاتل في الدقيقة الـ11 المحتسبة بدلا من الضائع للوقت الأصلي للقاء.

وحسم منتخب الأرجنتين نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح (4-3) على ستاد لوسيل.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في الدور نصف النهائي مع نظيره الكرواتي الذي أطاح بالبرازيلي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقت الأصلي، وبهدف لمثله في الوقت الإضافي للقاء الذي جمعهما في وقت سابق على ستاد المدينة التعليمية بالريان.