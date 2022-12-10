صدر مرسوم بتعيين 5 سفراء مقيمين، وجاء في المرسوم:

مادة أولى



يُعين كل من:



1 - خليفة محمد الخرافي - سفير دولة الكويت لدى مملكة إسبانيا - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى إمارة أندورا.



2 - غازي حمد الفضلي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية بلغاريا - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية شمال مقدونيا.



3 - عادل مبارك الأدغم - سفير دولة الكويت لدى كوبا - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية الدومينيكان.



4 - ناصر صنهات القحطاني - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سان مارينو.



5 - نواف نافع العنزي - سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى دوقية لوكسمبورغ.

مادة ثانية



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.