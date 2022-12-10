نقص الأدوية ليس وليد اليوم وإنما منذ جائحة كورونا حيث تم استهلاك الكثير من المخزون الدوائي

ندعو جميع المواطنين عند عدم توفر الدواء في الصيدليات السؤال عن البديل

احتاج إلى الوقت الكافي فليس لدي عصا سحرية لتختزل سنوات من النقص

عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، على أنه يواجه تحدي النقص في بعض الأدوية من توليه حقيبة الوزارة، موضحاً بأن هذا النقص ليس وليد اليوم، وإنما منذ جائحة كورونا، حيث تم استهلاك الكثير من المخزون الدوائي في الدولة.

وبين د.العوضي في تصريح صحافي على هامش مؤتمر "الربوتات الجراحية" انه قام بتشكيل عدة لجان ، والدفع بقياديي الوزارة والمستودعات الطبية للعمل على مدار الساعة لتوفير جميع الادوية، مشدداً على أن صحة المواطنين أولوية وخط أحمر ، ولا نساوم عليها، حيث نسعى في الوزارة ونعمل على قدم وساق لتوفير أي نقص.

ودعا الوزير العوضي جميع المواطنين والمقيمين عند عدم توفر دواء اهم في الصيدليات ، سواء في الرعاية الاولية أو المستشفيات بالسؤال عن الدواء البديل ، حيث أن هناك بدائل كثيرة لهذه الأدوية متوفرة .

وشدد على حرص الوزارة على استكمال المنظومة الدوائية وتعزيز المخزون الدوائي قدر الامكان

وقال الوزير العوضي : قمت بجولة مع قياديي الوزارة لتفقد 6 مستشفيات عامة ، وشهدت بنفسي عدم وجود أي نواقص في الادوية في صيدليات الطوارئ، كما كان هناك بدائل لهذه الادوية ، علما انه قد يكون هناك تأخير في وصول هذه الادوية حسب الدورة المستندية الا اننا نعمل في وزارة الصحة لخدمة أهل الكويت وسنقوم بتقليص الدورة المستندية ، وهي مسؤوليتي كوزير صحة بتوفير الدواء لجميع اهل الكويت ، لكن يجب أن نعلم أن مشكلة النقص مزمنة منذ جائحة كورونا والتي استهلك فيها المخزون مما ادى الى وجود نقص ، والذي لا ننكره أبداً ، الا ان الجهود تعمل على قدم وساق لتوفير الادوية للمواطنين

وأكد الوزير العوضي على اننا نعمل حاليا على وقف الهدر في الادوية ، حيث تم الربط الالي بين 117 مركز صحي في دولة الكويت، و الربط ايضا مع 4 مستشفيات وهي الجهراء والفروانية ومبارك الكبير و جابر الاحمد لتنظيم صرف الادوية ومنع الهدر

واوضح أننا نعمل بعدة وسائل لتسريع وصول الادوية، كما اننا نعمل على دعم المخزون الدوائي ونعززه ليصل الى جميع الصيدلية

وأكد الوزير العوضي على الدعم الكامل من سمو رئيس مجلس الوزراء و الوزراء لتوفير جميع النواقص في وزارة الصحة.

وافاد بأنه بحاجة الى الوقت الكافي ، حيث مضى على توليه الوزارة 8 اسابيع فقط، قائلا: ليس لدي عصا سحرية لتختزل سنوات من النقص منذ ازمة كوفيد-19 ، واحتاج الى الوقت ، وأعدكم بالاسراع في توفير الادوية، لافتا الى ان هناك بدائل كثيرة لـ الادوية

وتابع : أنا مسؤول عن توفير الدواء ونحتاج الى الوقت فقط، ونعمل على مدار الساعة لتوفير جميع النواقص.

وعن المؤتمر قال د.العوضي: نحن نفخر اليوم بافتتاح المؤتمر الأول للجراحات الروبوتية في المنطقة بالكامل، ولاشك ان هذه التكنولوجيا تعزز من الأمن العلاجي والصحي في البلاد من خلال تقليل المخاطر ورفع الجودة في اجراء العمليات.

وأضاف: كما نفخر بالكوادر الوطنية الكويتية التي تعمل في هذا المجال وقامت بأكثر من 800 عملية بالروبوت الجراحي من بينها 300 عملية تم اجراءها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك بوجود جهازين روبوت في مستشفيات وزارة الصحة، و نؤكد دعم وزارة الصحة للعلاج والتقدم في هذا المجال من خلال زيادة اعداد الروبوتات لتغطية المستشفيات الجيدة والتوسعيات الجديدة في المستقبل القريب.

وأكد أن الاستثمار الصحي ليس في العنصر البشري فقط وانما ايضا في التكنولوجيا والاجهزة الجديدة بالإضافة إلى المنشآت، وذلك لاستكمال المثلث الصحي بين المنشآت والأجهزة والأطباء للوصل إلى خدمة مميزة وجودة عالية للمرضى في وزارة الصحة.