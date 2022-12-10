أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا بإشهار جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين.



وجاء في القرار:



مادة 1



تشهر جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وتضمن ملخص النظام الأساسي لجمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين أنه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل جمعية المنسقين الإعلاميين الرياضيين ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، حيث تهدف الجمعية إلى العمل على خدمة ورعاية مصالح أعضاء الجمعية والعمل على تطوير المستويين العلمي والمهني للمنتسبين ونشر الثقافة الرياضية في المجتمع وإعطاء حلول للمشاكل التي تواجه المنسقين الإعلاميين وتنظيم الدورات والمؤتمرات المحلية والدولية لرفعة مستوى المنتسبين..



والمؤسسون هم:



٭ الشيخة سهيلة سالم محمد الصباح

٭ بندر فهد منير المطيري

٭ صالح مناور المطيري

٭ عادي فيصل الدوسري

٭ عبدالله ناصر العجمي

٭ عيد نهار المطيري

٭ فهد عدنان سليمان

٭ محمد علي العجمي

٭ مناور عوض المطيري

٭ مبارك ماجد الميموني

٭ يوسف عبدالحميد محمد

٭ عبدالعزيز محمد المطيري

٭ عبدالله ردن فهد المطيري

٭ دعيج خليفة الصالح

٭ مخلد سلطان المطيري

٭ محمد سالم العجمي

٭ محمد خليل محارب الجسار

٭ فيصل فهد غماس الخرينج

٭ رشيد خليل محارب الجسار

٭ محمد يوسف محارب الجسار

٭ نزال مطلق نزال أبا القلوب

٭ عمر سالم مفلح الجسار

٭ تركي مناور عوض المطيري

٭ عماش محمد عماش الديحاني

٭ خالد نزال فراج الجسار

٭ بندر محد القحطاني

٭ بدر فهد منير المطيري

٭ فهد بندر المطيري

٭ خالد بندر المطيري

٭ سند فالح العجمي

٭ عبدالله محمد المطيري

٭ رشيد خليل الجسار

٭ سلطان سعود سلطان المطيري

٭ فهد ضحوي عوض المطيري

٭ سلمان عبيد حمود المطيري

٭ مبارك شلال الديحاني

٭ فواز فلاح المطيري

٭ بدر منيف ماطر العتيبي

٭ محارب صالح الجسار

٭ نزال رشيد الجسار

٭ منير فهد منير المطيري

٭ فهد محيل إبراهيم العتيبي

٭ أحمد عبدالله عليان الرشيدي

٭ فهد واصل مرزوق المطيري

٭ محمد يوسف مسلم الرشيدي

٭ فيصل بندر جاسم الشمري

٭ ياسر فيصل ندا المطيري

٭ عبدالعزيز ردن المطيري

٭ عيسى فيصل ندا المطيري

٭ أحمد يوسف مرزوق المطيري

٭ د.عبدالله حزام العجمي

٭ عبدالله محمد ماطر المطيري

٭ محمد سمير علي المطيري

٭ جابر حامد عبدالله العبدلي

٭ عبدالمحسن محماس مجحش العتيبي



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم المالية السنوية.