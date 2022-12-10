قالت الشرطة الألمانية في بيان إنها أخلت مركزا للتسوق والمناطق المحيطة به في مدينة دريسدن بشرق البلاد السبت للاشتباه في احتجاز رهائن.

وأضافت الشرطة في بيانها الذي نشرته على موقعها على الإنترنت إدارة شرطة دريسدن نفذت عملية في وسط مدينة دريسدن على خلفية الاشتباه في احتجاز رهائن.



وقال متحدث باسم الشرطة إن عملية الاحتجاز وقعت داخل مركز التسوق «ألتماركت-جالاري».



وأوصت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المواطنين بالابتعاد عن وسط المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.



وأعلنت تقييد حركة المرور في وسط المدينة، والتي أثرت بدورها على حركة النقل العام.



وذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليومية أن مسلحا قتل امرأة ثم اقتحم محطة إذاعة محلية وأطلق عدة طلقات قبل أن يفر إلى مركز تجاري، حيث احتجز عددا من الرهائن.



ولم تؤكد الشرطة هذه التفاصيل، لكنها حثت المواطنين على تجنب وسط المدينة. وقالت إن سوق شتريتزل ماركت لمستلزمات عيد الميلاد سيظل مغلقا في هذا التوقيت.