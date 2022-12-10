علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا بإعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة.



وقضى الناهض في المادة الأولى من قراره الوزاري الذي حمل رقم 173 لسنة 2022 بـ «تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة بحيث يستبدل كل من العضوين حيدر طاهر عبدالعزيز الحرز، ويوسف حسن جواد محمد قراشي، وذلك بـ: د.أحمد محمد سليمان الدرباس ود.براك غانم عبداللطيف الغربللي.



وقضى القرار في المادة الثانية بأن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2021 فيما عدا ما ورد بالقرار الحالي.