العوضي: وزارة الصحة حريصة على تعزيز المخزون الدوائي قدر المستطاع

المزيدي: الكويت ستمتلك 10 روبوتات جراحية في غضون 5 سنوات

شهاب: جمعية الجراحين ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء الفرصة للتدريب والتعليم لجميع الأطباء المتدربين



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن مشكلة نقص الأدوية، تحد قديم، مضيفا أننا واجهنا هذا التحدي ولا شك أنه موجود ولا ننكره، لاسيما خلال أزمة كورونا التي أدت إلى استهلاك الكثير من المخزون الدوائي في الدولة، وبمجرد تكليفي بحقيبة الصحة شكلت أكثر من لجنة للدفع بإخواننا في إدارة المستودعات والقياديين في الصحة للعمل على مدار الساعة لتعزيز هذه الأدوية.



ودعا العوضي أهل الكويت عند التعرض لهذه المشكلة، في الصيدليات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات السؤال عن البديل لهذه الأدوية من مسكنات آلام وأدوية ضغط وغيرها، مؤكدا حرص وزارة الصحة على توفير هذه المنظومة الدوائية وتعزيز المخزون الدوائي قدر المستطاع.



وقال: لا شك أن هذه المشكلة ممتدة منذ سنوات طويلة ونعمل على حلها بشتى الطرق سواء من خلال تقليص الدورة المستندية أو غيرها، فتوفير الأدوية أولوية وأي نقص فيها خط أحمر، وفي سبيل حل هذه المشكلة قمت بالأمس مع قياديي الوزارة بزيارة 6 مستشفيات عامة، وقمنا بزيارة أقسام الحوادث والجراحة العامة، وشهدت بنفسي عدم وجود أي نقص للأدوية في صيدليات الطوارئ، وتوافر البدائل للأدوية.



وأشار إلى إغلاق بعض المصانع وارتفاع أسعار السلع عالميا، مؤكدا أنه قد يكون هناك تأخير في استقبال هذه الأدوية في الجمارك أو الشحن أو في وصولها وتحليلها، لكنه أكد أنهم يعملون على مدار الساعة لخدمة أهل الكويت وتقليص الدورة المستندية، وتقوم اللجان على توفير الأدوية ومعرفة سبب النقص ووقف الهدر أيضا من خلال الربط الآلي بين 117 مستوصفا في الكويت، و4 مستشفيات عامة وهي: مبارك الكبير، الجهراء، الفروانية وجابر، حيث لا يستطيع المريض صرف الدواء أكثر من مرة في المستوصفات أو المستشفيات.

وأضاف: لدي كل الدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء وإخواني في الوزارات الأخرى، وهذه المشكلة مسؤوليتي كوزير صحة ونقص المخزون الدوائي بالنسب لي خط أحمر، لكن يجب أن نعلم أنها مشكلة مزمنة وتحتاج إلى المزيد من الوقت، فأنا توليت حقيبة الصحة منذ 8 أسابيع فقط وليس لدى عصا سحرية كي أختزل سنوات من التأخر أو أزمة كوفيد في 8 أسابيع، لكنني أعدكم بحل هذه المشكلة في أسرع وقت والعمل على مدار الساعة لتوفير هذه الأدوية.



وقال العوضي في تصريح صحافي على هامش اللقاء: نحن نفخر اليوم بافتتاح المؤتمر الأول للجراحات الروبوتية في المنطقة بالكامل، ولا شك أن هذه التكنولوجيا تعزز من الأمن العلاجي والصحي في البلاد من خلال تقليل المخاطر ورفع الجودة في إجراء العمليات.

وأضاف: كما نفخر بالكوادر الوطنية الكويتية التي تعمل في هذا المجال وقامت بأكثر من 800 عملية بالروبوت الجراحي من بينها 300 عملية تم إجراؤها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك بوجود جهازي روبوت في مستشفيات وزارة الصحة، ونؤكد دعم وزارة الصحة للعلاج والتقدم في هذا المجال من خلال زيادة إعداد الروبوتات لتغطية المستشفيات الجيدة والتوسعيات الجديدة في المستقبل القريب.

وأكد أن الاستثمار الصحي ليس في العنصر البشري فقط وإنما ايضا في التكنولوجيا والأجهزة الجديدة بالإضافة إلى المنشآت، وذلك لاستكمال المثلث الصحي بين المنشآت والأجهزة والأطباء للوصول إلى خدمة مميزة وجودة عالية للمرضى في وزارة الصحة.



وفي كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، قال الوزير العوضي: لا يخفى عليكم أهمية تنمية المحورين العلمي والصحي في المجتمعات، وما يشكله من نهضة للمجتمع وسلامة للجميع، ولقد حرصت الكويت على مواكبة التطورات في مختلف المجالات، وتوفير أعلى مستوى في الخدمات، ونخص بالذكر اليوم الخدمات داخل نطاق القطاع الصحي، ومجال الرعاية الصحية، ونحن نحرص في وزارة الصحة على مساندة هذه الجهود، ودعم هذا التقدم العلمي، بهدف صقل المهارات، وتبادل الخبرات، وتنمية المعلومات، للارتقاء بمنظومتنا الصحية.



بدأت النهضة الجراحية باستخدام المنظار الجراحي بعدما كان الفتح الجراحي يمثل الأساس العلاجي لكثير من الحالات الجراحية، واليوم نحن نشهد نقلة نوعية أخرى، فمن تقنية مناظير الجراحة إلى تقنية الجراحة باستخدام الروبوت الجراحي الذي يعتبر مستقبل الجراحة، في الكويت والعالم.

الروبوت الجراحي



من جانبه، أكد رئيس المؤتمر ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى جابر د.سليمان المزيدي أن الروبوت الجراحي هو مستقبل الجراحات الدقيقة في العالم، مشيرا إلى أن الكويت في السنوات الخمس المقبلة ستمتلك نحو 10 روبوتات جراحية لما لها من أهمية كبيرة في عالم الجراحة.



وقال المزيدي في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر، إن أهمية الروبوت الجراحي تكمن في أنه يسهّل العمليات على الجراح للوصول إلى أماكن بأجزاء الجسم من الصعب الوصول إليها عن طريق المنظار الاعتيادي، وأيضا تساعد على إجراء عمليات يصعب إجراؤها بالمنظار، أو حتى عن طريق الفتح.



وأضاف أن مستشفى جابر هو المستشفى الوحيد الذي يملك فيه قسم الجراحة العامة روبوتا، ويستعمل في أكثر من تخصص، مشيرا إلى أن المستشفى استطاع أن يجري أكثر من 100 حالة حتى الآن.



وذكر أن روبوت مستشفى جابر يستخدم في عدة أقسام جراحية، مشيرا إلى أنه جار العمل على إنشاء أول رابطة لجراحي الروبوت في الكويت تحت إشراف جمعية الجراحين.



وقال المزيدي إن المؤتمر يهدف إلى تجميع كل التخصصات الجراحية التي تستخدم الروبوت بغرض التنسيق بين الأطباء ونقل الخبرات وتوحيد عملهم وجهودهم نحو توفير عمليات روبوت لأكثر قدر ممكن من المرضى.

جراحون على أعلى مستوى



من جانبه، قال رئيس جمعية الجراحين الكويتية د.شهاب اكروف استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة إن هناك تطورات كثيرة الهدف منها إتقان العمليات الجراحية، فمنذ استخدام تقنية جراحة المناظير والتدخل المحدود في العمليات الجراحية ونحن نرى ثورة في التقنيات المختصة في زيادة الدقة والأمان والسرعة في الاستشفاء.



ولله الحمد في الكويت لدينا جراحون على أعلى المستويات من المهارات الجراحية والخبرات في جراحات الروبوت وهم نقطة الانطلاقة لهذه العمليات في المستقبل. ويجب على الدولة التعرف على الإنجازات الحقيقية والاهتمام بها وتطويرها، وبإذن الله ستكون جمعية الجراحين الكويتية داعمة لتدريب الأطباء في هذا المجال من الآن وصاعدا.