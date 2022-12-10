تعتزم سويسرا تدشين خدمة قطارات جديدة تعمل بدون توقف للربط بين ثلاثة من مزاراتها السياحية الرئيسية في منطقة جبال الألب.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه اعتبارا من 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، سوف يعمل خط السكك الحديدية الجديد الذي يحمل اسم "جولدن باس إكسبريس" للربط بين مناطق مونترو وجستاد وإنترلاكن، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات و15 دقيقة عبر جبال الألب.

وتتوقع سويسرا تعافي نشاط السياحة خلال الفترة المقبلة بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا، حيث تشير بيانات هيئة السياحة السويسرية إلى أن عدد الليالي الفندقية وصل في 2022 إلى 6ر86% من معدلات 2019، أي ما قبل حدوث الجائحة.

ونقلت بلومبرج عن جيروم جاشيه، مدير الاتصالات بشركة "مونترو أوبرلاند بيرنيز" للسكك الحديدية في سويسرا، قوله إن الخط الجديد سوف يغير قواعد اللعبة بالنسبة لشركات السياحة الدولية التي ترسل وفودا سياحية بأعداد كبيرة، لأنهم عادة ما يتجنبون الرحلات التي تتطلب تغيير القطارات لتلافي الكوابيس اللوجستية التي تتعلق بمتابعة جميع أفراد الرحلة ونقل حقائبهم من قطار لآخر.

وتهدف سويسرا من خلال خدمة القطارات الجديدة إلى اجتذاب مزيد من السائحين لمشاهدة المناظر الجبلية والبحيرات الخلابة في جبال الألب السويسرية.