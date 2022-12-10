يعود مسلسل "ليتل أميركا" إلى منصة "آبل تي في +" في موسم ثانٍ يضم ثماني حلقات تتناول قصص مهاجرين إلى الولايات المتحدة، ويسعى من خلالها إلى مقارنة واقع هؤلاء بما يُعرَف بـ"الحلم الأميركي"، على ما تقول لوكالة فرانس برس المشاركة في إنتاجه سيان هيدر.

وعلى غرار الموسم الأوّل، يتطرق الجزء الثاني إلى "الحلم الأميركي" وفكرة النجاح المرتبطة به من خلال العمل والمثابرة، عبر عرض حياة شخصيات مختلفة تظهر في الحلقات التي تمتد الواحدة منها على أربعين دقيقة. ومن بين هؤلاء أفراد عائلة "سونغ" ومتجرها لبيع القبعات في ديترويت، والطباخ الصومالي جبريل من مينيابوليس الذي يعدّ أسياخاً من لحم الإبل اللذيذ.

وتظهر خلال حلقات المسلسل الذي يستند إلى قصص حقيقية، الصعوبات التي تواجهها الشخصيات لناحية ابتعادها عن مواطنها والتحديات المادية والضغوط الممارسة من عائلاتها لتحقيق النجاح، فضلاً عن الخيبة التي تنتاب الشخصيات عندما تدرك أنّ نيويورك ليست كما اعتقدت. ومن بينهم الشخصيات عازف البيانو الأفغاني زاهر الذي وصل إلى نيويورك هرباً من "طالبان"، وتمكّن في النهاية من الالتحاق بالمعهد الموسيقي، لكنّه عاش بعيداً عن والدته التي لم تغادر أفغانستان.

وتقول سيان هيدر إنّ "أحد الجوانب التي رغبنا في التركيز عليها هو ماذا يحدث عندما لا تسير وقائع الحلم الأميركي كما كان مُتوقعاً".

ومن بين الممثلين الذين يؤدون أدواراً في المسلسل، الأميركي من أصل باكستاني كُمَيل نانجياني.