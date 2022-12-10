تغلبت مصورة من لندن على أكثر من مليون منافس، لتحسم مكانا في أول رحلة مدنية إلى القمر.

وريانون آدم37/ عاما/ التي ولدت في كورك، وتقيم في هاكني، من بين ثمانية فنانين ومبدعين، اختارهم رجل الأعمال الملياردير وجامع الأعمال الفنية الياباني ، يوساكا مايزاوا، لتكون جزءا من الرحلة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"

ووصفت آدم، الرحلة، التي من المقرر أن تشهد قيام طاقم مدني بالدوران حول القمر حوالي سبعة أيام قبل أن يعود إلى الأرض، بأنها "حلم مستحيل قد تحقق".

ويشمل الطاقم المنتج الموسيقي، المرشح لجائزة "جرامي" ، ستيف أوكي، ومغني الراب الكوري الجنوبي، توب، والفنان التلفزيوني الهندي، ديف جوشي وصانع الأفلام الوثائقية للحياة الطبيعية الأمريكية، بريندان هول.

ومن المتوقع أن تنطلق الرحلة، التي يُطلق عليها اسم "ديرمون" /القمر العزيز/ العام المقبل، على متن صاروخ "ستارشيب" الذي يتم تطويره من قبل شركة "سبيس إكس" للملياردير إيلون ماسك.