يعتزم المسؤولون في مدينة أمستردام الهولندية منع تدخين الماريجوانا في مناطق بوسط المدينة في إطار مجموعة تغييرات للحيلولة دون الاحتفال المفرط من جانب السياح ولحماية مناطق للمحليين الذين يعيشون هناك.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه القواعد الجديدة بشكل كبير على الحياة الليلية.

وقال المسؤولون إن شخصية أمستردام المنفتحة والحرة أعطت الزوار انطباعا خاطئا أن "أي شيء مباح وكل شيء مسموح به".

ويخطط مسؤولو المدينة لتنظيم حملة لإثناء السياح الدوليين عن المجيء إلى أمستردام لـ"التنفيس عن العواطف المكبوتة".

يشار إلى أن الحظر المعتزم على تدخين الماريجوانا في أجزاء من وسط المدينة لا يستهدف المبيعات في محلات القهوة ،ولكن يستهدف الاستهلاك في الهواء الطلق وبالأخص الميادين والشوارع. وسوف يتم فرض غرامات مرتفعة على من ينتهكون القواعد.