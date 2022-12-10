أعلنت شركة الإنتاج الأميركية "سيرتشلايت بيكتشرز" أن مشروع فيلم من تأليف نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت وإخراجها قيد الإعداد.

وقال رئيسا "سيرتشلايت" ديفيد غرينباوم وماثيو غرينفيلد في بيان "تايلور فنانة ومؤلفة فريدة من نوعها، والتعاون معها شرف ومدعاة سرور حقيقي، فيما هي تنطلق في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والمثيرة".

وليست المغنية البالغة 32 عامًا غريبة عن الفن السابع، إذ سبق لها أن كتبت وأخرجت فيلماً قصيراً بعنوان "أول توو ويل: ذي شورت فيلم" فاز بجوائز "إم تي في فيديو ميوزيك"، وكان مؤهلًا للترشح للأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم قصير.

وأعربت النجمة في أيلول/سبتمبر الفائت خلال مهرجان تورنتو السينمائي عن رغبتها في إخراج فيلم.

وقالت يومها "أود أن تسنح لي الفرصة المناسبة لأنني أحب سرد القصص بهذه الطريقة".

ودخلت سويفت هذ السنة تاريخ الموسيقى الأميركية مع احتلال عشر أغنيات من ألبومها العاشر "ميدنايتس" الذي طُرح في 21 تشرين الأول/أكتوبر كامل المراتب العشر الأولى في ترتيب "بيلبورد هوت 100، في سابقة من نوعها.